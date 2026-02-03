Il nuovo brevetto di Sony potrebbe trasformare Joel ed Ellie nei vostri podcaster AI personali

HQ

Quando parliamo di IA e giochi, di solito intendiamo IA generativa, dove gli sviluppatori lasciano semplicemente all'IA la creazione di tutto o parte dei giochi. Poiché l'IA si basa su opere esistenti, molti ritengono che ci sia un grande rischio di minare la creatività e, purtroppo, tutta la schifezza dell'IA condivisa fa poco per dissipare queste paure.

Ma l'IA può, ovviamente, essere usata per altre cose, cosa che Sony, tra gli altri, sembra aver esplorato. Tech4Gamers ha ora riportato che Sony ha richiesto un brevetto chiamato LLM-Based Generative Podcasts for Gamers per un'iniziativa AI nel settore dei podcast, con l'obiettivo di poter generare podcast personalizzati per gli utenti. L'idea è che tu lasci analizzare l'IA al tuo modo di giocare, dopodiché ricevi un "episodio podcast" personalizzato che ti racconta cosa è successo nei tuoi giochi, cosa aspettarti dopo e vari consigli... tutti presentati con "battute e battute".

L'idea è anche che personaggi di giochi noti presentino questi podcast, e potrebbero anche esserci diversi, ad esempio Joel ed Ellie di The Last of Us che consegnano un episodio, o magari qualcosa di più anticonvenzionale come Kratos e Clank.

Ovviamente, questo richiede che tu lasci che l'IA monitori attentamente cosa suoni, quando giochi, con chi giochi e come giochi, cosa che, si potrebbe sospettare, non tutti ritengono una buona idea. Ci sono anche dubbi sul fatto che tutti i doppiatori debbano semplicemente accettare che le loro voci possano essere usate liberamente in podcast come questi e quali ne saranno le conseguenze.

Come al solito, non tutti i brevetti depositati finiranno per essere prodotti veri e propri, ma cosa ne pensi di questa idea?