Il nuovo CEO di Stellantis chiede modifiche alle emissioni dell'UE per salvare l'industria automobilistica

Stellantis è oggi una delle più grandi case automobilistiche del mondo con 14 noti marchi automobilistici al suo attivo. Hanno un amministratore delegato appena nominato e ora ha fatto appello all'UE per riscrivere le regole sulle emissioni, perché secondo lui sono sulla buona strada per uccidere l'industria automobilistica. Il colosso automobilistico che possiede Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Ram, Dodge, Chrysler e altre è in crisi e diverse fabbriche sono ferme.

Ora il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa chiede che l'UE elimini i suoi irrealistici requisiti di CO2 e il divieto dei motori a combustione. Questo tramite Reuters

"Il fatto che l'UE abbia imposto obiettivi così rigorosi in un periodo di tempo così breve ha spostato sia l'offerta che la domanda. Dobbiamo cambiare le regole e offrire ai clienti l'intera gamma di veicoli che desiderano e possono permettersi".