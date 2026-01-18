Il nuovo compagno di squadra di Verstappen, Isack Hadjar, spera di vincere almeno una gara nel 2026

HQ

Isack Hadjar, il nuovo pilota della Red Bull Racing insieme a Max Verstappen, promosso da Racing Bulls mentre sostituisce Yuki Tsunoda, dice di sperare di vincere almeno una gara nella stagione 2026 durante la presentazione della livrea 2026 a Detroit questa settimana (tramite Reuters).

"Per me è un po' irreale. Ho sempre sognato di guidare per questa squadra da bambino guardando la TV. Ho visto (Sebastian) Vettel vincere tutti quei titoli e ora finalmente sono nella grande squadra," ha detto il ventunenne francese.

Hadjar è entusiasta, anche se sa che i compagni di squadra di Max Verstappen di solito non durano molto: Sergio Perez, Alex Albon, Pierre Gasly e Tsunoda hanno tutti preso quel posto negli ultimi due anni, con Pérez, ora in Cadillac, che ha detto che è stato "il peggior lavoro in F1".

Ma Hadjar, che si è unito al programma giovanile della Red Bull, afferma: "Sono abbastanza fortunato da non dover incontrare tutti la prima volta, ci sono volti familiari, anche un paio di meccanici. Ho iniziato a lavorare abbastanza presto nella stagione per assicurarmi di essere completamente adattato e completamente nel ritmo."