Il nuovo controller Echo Aviation di Honeycomb sembra pazzesco

Honeycomb Aeronautical continua a produrre controller economici per i piloti emergenti e, con l'Echo Aviation Controller, hanno davvero puntato al pubblico più casual. Il controller davvero ingegnoso non assomiglia a nessun altro sul mercato e combina un gamepad tradizionale con ogni sorta di interruttori e leve specifici per la simulazione di volo.

Honeycomb è riuscito in qualche modo a inserire ogni tipo di controllo per la regolazione dei motori, la gestione dell'acceleratore o la perfezionamento di altri sistemi di cabina. Pazzo? Assolutamente. Ma allo stesso tempo è difficile non essere curiosi di provarlo.

L'Echo Aviation può essere collegato a un PC tramite USB-C o utilizzando il dongle wireless incluso. E naturalmente, Echo Aviation supporterà tutti i giochi popolari come Microsoft Flight Simulator, e sembra pensato per chi desidera un'esperienza più autentica, senza dover investire in una collezione di yoke, quadranti o pedali.

L'Echo Aviation Controller viene lanciata a dicembre e ha un prezzo di 150 dollari, che sembra sicuramente ragionevole e senza dubbio eleverà l'esperienza oltre quella che si può ottenere con un controller tradizionale.

Tentato?