Il nuovo controller Echo Aviation di Honeycomb sembra pazzesco
L'Echo Aviation Controller combina un gamepad standard con comandi dedicati in cabina di pilotaggio, offrendo agli appassionati di simulazioni di volo un assaggio di autenticità senza l'hardware ingombrante.
Honeycomb Aeronautical continua a produrre controller economici per i piloti emergenti e, con l'Echo Aviation Controller, hanno davvero puntato al pubblico più casual. Il controller davvero ingegnoso non assomiglia a nessun altro sul mercato e combina un gamepad tradizionale con ogni sorta di interruttori e leve specifici per la simulazione di volo.
Honeycomb è riuscito in qualche modo a inserire ogni tipo di controllo per la regolazione dei motori, la gestione dell'acceleratore o la perfezionamento di altri sistemi di cabina. Pazzo? Assolutamente. Ma allo stesso tempo è difficile non essere curiosi di provarlo.
L'Echo Aviation può essere collegato a un PC tramite USB-C o utilizzando il dongle wireless incluso. E naturalmente, Echo Aviation supporterà tutti i giochi popolari come Microsoft Flight Simulator, e sembra pensato per chi desidera un'esperienza più autentica, senza dover investire in una collezione di yoke, quadranti o pedali.
L'Echo Aviation Controller viene lanciata a dicembre e ha un prezzo di 150 dollari, che sembra sicuramente ragionevole e senza dubbio eleverà l'esperienza oltre quella che si può ottenere con un controller tradizionale.
Tentato?