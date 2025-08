Il nuovo costume di Spider-Man di Spider-Man Brand New Day rivelato da Tom Holland

HQ

Spider-Man Brand New Day sono finalmente iniziate le riprese, e Sony Pictures ci ha dato il primo sguardo ufficiale al nuovo costume di Spider-Man per Tom Holland. Un giorno dopo il primo teaser, un nuovo video mostra Tom Holland che arriva sul set, con la prima rivelazione completa della tuta, che è molto diversa da quelle che indossava nella sua precedente trilogia e nel film degli Avengers, e più simile a quella di The Amazing Spider-Man 2 o della trilogia di Sam Raimi.

Tuttavia, alcuni fan potrebbero essere delusi dal fatto che non indossi lo stesso costume della scena finale di Spider-Man No Way Home. Dopotutto, è un nuovo regista, con il regista di Shan-Chi Destin Daniel Cretton che racconta il prossimo capitolo della storia di Peter Parker.

Spider-Man Brand New Day è attualmente in fase di riprese a Glasgow, in modo da assomigliare a New York, per una scena d'azione che, secondo quanto riferito, coinvolgerà The Punisher di Jon Bernthal. Potremmo avere altre fughe di notizie e immagini dalle riprese nei prossimi giorni, quindi rimanete sintonizzati... Il film uscirà il 31 luglio 2026.