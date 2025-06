Il nuovo divieto di viaggio di Trump in 12 paesi entra in vigore lunedì L'ingresso negli Stati Uniti è stato bloccato ai cittadini di oltre una dozzina di nazioni, mentre la Casa Bianca cita preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

L'ultimo divieto di viaggio firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump entrerà in vigore lunedì, bloccando l'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di diverse nazioni in Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico.



I paesi colpiti sono Afghanistan, Ciad, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Repubblica del Congo, Somalia, Sudan e Yemen. Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela saranno parzialmente limitati. L'amministrazione sostiene che la misura prende di mira i paesi con scarsi sistemi di verifica dell'identità e presunti legami con il terrorismo. Le reazioni all'estero hanno spaziato dal respingimento diplomatico alla paura tra gli alleati degli Stati Uniti, ora esclusi dal paese. WASHINGTON - 28 febbraio 2025: il presidente Donald Trump parla ai giornalisti sul South Lawn della Casa Bianca dopo il suo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, prima di salire a bordo del Marine One // Shutterstock