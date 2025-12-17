Il nuovo Divinity RPG di Larian sarà a turni, portando tutto ciò che lo studio conosce al "livello successivo"

HQ

Ai Game Awards, Larian Studios ha presentato il suo prossimo gioco. Divinity sembrava una fantasia cupa e raccapricciante nel trailer cinematografico, ma dato che i fan non hanno visto alcun gameplay, non sapevano cosa aspettarsi dal nuovo gioco.

Tuttavia, ora sappiamo da Bloomberg qualcosa in più su cosa conterrà, e il gameplay di base non dovrebbe sorprendere nessuno, davvero. "Penso che questo sarà il nostro scatenamento", ha detto il CEO di Larian, Swen Vincke, descrivendo il progetto a Bloomberg. "È un RPG a turni che mostra tutto ciò che avete visto da noi in passato, ma è portato al livello successivo."

"Baldur's Gate III è stato un bel gioco e ne sono orgoglioso, ma penso che questo sarà molto migliore," Vincke continuò. "Ecco, stiamo creando un sistema fatto per un videogioco. È molto più facile da capire."

Divinity essere un gioco a turni può deludere voi cinque che eravate entusiasti dell'idea di Baldur's Gate III ma che in qualche modo non riuscivano a superare il suo combattimento più statico. Per la maggior parte dei fan Larian, questo sarà musica per l'orecchio, poiché dimostra che lo sviluppatore si mantiene fedele a ciò che sa per realizzare quello che si spera sarà un grande gioco.