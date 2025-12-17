Il nuovo Divinity RPG di Larian sarà a turni, portando tutto ciò che lo studio conosce al "livello successivo"
Il CEO di Larian, Swen Vincke, afferma che il nuovo gioco sarà "noi scatenati."
Ai Game Awards, Larian Studios ha presentato il suo prossimo gioco. Divinity sembrava una fantasia cupa e raccapricciante nel trailer cinematografico, ma dato che i fan non hanno visto alcun gameplay, non sapevano cosa aspettarsi dal nuovo gioco.
Tuttavia, ora sappiamo da Bloomberg qualcosa in più su cosa conterrà, e il gameplay di base non dovrebbe sorprendere nessuno, davvero. "Penso che questo sarà il nostro scatenamento", ha detto il CEO di Larian, Swen Vincke, descrivendo il progetto a Bloomberg. "È un RPG a turni che mostra tutto ciò che avete visto da noi in passato, ma è portato al livello successivo."
"Baldur's Gate III è stato un bel gioco e ne sono orgoglioso, ma penso che questo sarà molto migliore," Vincke continuò. "Ecco, stiamo creando un sistema fatto per un videogioco. È molto più facile da capire."
Divinity essere un gioco a turni può deludere voi cinque che eravate entusiasti dell'idea di Baldur's Gate III ma che in qualche modo non riuscivano a superare il suo combattimento più statico. Per la maggior parte dei fan Larian, questo sarà musica per l'orecchio, poiché dimostra che lo sviluppatore si mantiene fedele a ciò che sa per realizzare quello che si spera sarà un grande gioco.