Il nuovo DLC Megatech di Astroneer Supera la costruzione della base
Dal creare il tuo asteroide in orbita al gestire una serra aliena autosufficiente, questo aggiornamento porta la creatività sandbox del gioco a un livello completamente nuovo.
La grande avventura spaziale Astroneer continua ad espandersi verso l'esterno e, con il nuovissimo DLC Megatech, la costruzione raggiunge vette nuove e quasi assurde. L'aggiunta più grande è senza dubbio la massiccia Orbital Platform, una Megastruttura che ti permette di creare il tuo asteroide e posizionarlo in orbita attorno a qualsiasi pianeta.
Inoltre, viene introdotta la struttura Biodome, un ecosistema autosufficiente dove si può coltivare e raccogliere grandi quantità di flora aliena. Il Biodome può essere ampliato con nuove sezioni e riempito di Mega-moduli specializzati, rendendolo una sorta di serra intergalattica e fattoria in uno.
Per chi ama mostrare i propri successi, il nuovo museo sarà probabilmente un'aggiunta gradita - dove potrai scambiare surplus (potere, risorse, ecc.) con varie ricompense e vantaggi - oltre a monumenti. L'aggiornamento è disponibile ora, disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.
Proverai la nuova espansione Astroneer ?