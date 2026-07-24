Il nuovo DLC Super Limit-Breaking Neo di Dragon Ball: Sparking! Zero arriverà la prossima settimana

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Una volta che i personaggi Daima sono stati aggiunti a Dragon Ball: Sparking! Zero, molti di noi si sono rimasti a chiedersi dove sarebbe andato il prossimo lotto di DLC. Sembra che gli sviluppatori di Spike Chunsoft abbiano fatto Super Saiyan sulla quantità di contenuti che volevano fornire, dato che la prossima settimana uscirà un DLC così grande da aver bisogno di un video esplicativo di otto minuti.

Nel video qui sotto, ci viene raccontata tutta su Limit Breaker Journey, una nuova modalità in solitaria in cui puoi scegliere il tuo personaggio preferito e farlo salire di livello attraverso una serie di battaglie, aggiungendo punti a diverse statistiche per renderlo più potente in campo. Combatterai su una serie di mappe, scelte da te, e dovrai gestire la tua resistenza mentre il tuo personaggio affronta battaglie estenuanti una dopo l'altra.

Accanto alla modalità Limit Breaker Journey, vediamo anche l'introduzione di quattro nuovi livelli, 30 nuovi personaggi e abilità aggiuntive disponibili nel gioco principale. Scintille! Modalità e Chain Blast ti danno ciascuno più danno nei combattimenti, ma devono essere usati con attenzione per sfruttare al massimo il loro potenziale.

Il DLC Super Limit-Breaking Neo di Dragon Ball: Sparking! Zero uscirà il 30 luglio.