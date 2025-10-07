Il nuovo DLC Two Strikes è anche il crossover con l'anime Baki Hanma

HQ

Oggi si è svolta la prima edizione di out of Bounds, un nuovo evento digitale che mira a mostrare e promuovere al mondo i progetti indipendenti che si stanno sviluppando in Spagna. L'iniziativa ha mostrato oggi 12 giochi in totale, cinque di essi hanno dato il loro primo sguardo al mondo e altri sei hanno avanzato dettagli sul loro attuale stato di sviluppo. E il dodicesimo? Ebbene, in questo caso si trattava di mostrarci un contenuto molto speciale di un gioco già pubblicato: si tratta del nuovo DLC per Two Strikes, un titolo sviluppato da Retro Reactor, e che si basa sulla serie anime Baki Hanma.

Questo contenuto, oltre a includere il combattente del popolare anime disponibile su Crunchyroll e Netflix, introduce anche una nuova arena di combattimento chiamata The Underground Arena, oltre a una nuova sigla ispirata alla serie anime.

Baki Hanma, l'adolescente più forte del mondo, si unisce al mondo brutale diTwo Strikes. Nato per combattere e addestrato a superare tutti i limiti, Baki porta sul campo di battaglia la sua impareggiabile abilità marziale e il suo spirito implacabile. Con colpi devastanti, riflessi fulminei e una volontà forgiata attraverso innumerevoli battaglie, Baki scuote la lotta come mai prima d'ora.

Dai un'occhiata a tutti i trailer del DlC di Baki Hanma in Two Strikes, ora disponibile su PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch, qui sotto.