Il nuovo doppiatore di Batman in Lego dice che "è molto spaventoso" essere in Legacy of the Dark Knight
Shai Matheson sta interpretando la versione Lego del Crociato Incappucciato nel prossimo Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.
Per molto tempo, la gente era un po' stanca dei giochi Lego di Traveller's Tales, che spesso sembravano copie carbone l'uno dell'altro e venivano pubblicati troppo spesso (due all'anno non erano rari, e a volte anche tre). Ma dopo l'uscita di The Lego Movie 2 Videogame nel 2019, il ritmo è rallentato notevolmente, e da allora lo studio ha effettivamente rilasciato solo un gioco Lego, ovvero Lego Star Wars: The Skywalker Saga del 2022.
Quest'anno, però, è di nuovo il momento di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, che sembra destinato a essere il gioco Lego più sontuoso di sempre. Questa volta, Batman stesso è interpretato da Shai Matheson, che in passato è apparso in diverse serie TV e come doppiatore in videogiochi come Until Dawn, Star Wars: Outlaws, Final Fantasy XVI, e più recentemente in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Tuttavia, interpretare Batman sarà il suo ruolo più grande e importante finora, e in un'intervista con GamesRadar+ parla dell'onore, della nervosità, e rivela di essere un grande fan dell'iconico eroe DC:
"Sono stato un fan di Batman per tutta la vita, quindi sento che è tutto nelle mie vene. Ho guardato i film da quando probabilmente ero troppo piccolo. Batman Returns è il mio film preferito di sempre, indipendentemente da Batman. Michael Keaton è sempre stato il mio Batman di riferimento. Penso che fosse un po' dentro di me fin dall'inizio."
Per quanto riguarda i giochi, è Kevin Conroy che preferisce e, riguardo al suo esempio, Matheson afferma:
"Prima di tutto, nella voce, Kevin Conroy è il più grande di tutti i tempi. Quindi, è molto spaventoso."
Matheson continua affermando di sentirsi "terrorizzato all'idea di entrare in questa lista di persone che hanno contribuito con la loro voce e il loro talento recitativo a questo gioco e a questo personaggio", ma conclude aggiungendo di essere "incredibilmente umiliato" per l'onore e si considera "un vincitore di concorsi solo per essere coinvolto."
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight arriverà il 29 marzo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Arriverà anche a Switch 2 nel 2026, ma la data non è ancora stata fissata.