Il nuovo doppiatore di Mario dice di avere "un rispetto incredibile per" il suo predecessore

HQ

Molte persone hanno reagito con disappunto quando nel 2023 è emerso che Nintendo avrebbe sostituito Charles Martinet come doppiatore di Mario e di altri abitanti del Mushroom Kingdom. Dopo il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, probabilmente è Martinet ad aver avuto la maggiore influenza nel plasmare il Mario che conosciamo e amiamo, con le sue esplosioni e le sue espressioni classiche.

Una persona che ha grande rispetto per i contributi di Martinet è Kevin Afghani. Il nome potrebbe non essergli ancora molto familiare, ma da Super Mario Bros. Wonder in poi, lui è il successore di Martinet e quindi dà voce a Mario nei giochi. In un'intervista a USA Today, parla di come percepisce i contributi del suo predecessore:

"Guarda, Charles, per quanto mi riguarda, È Mario. Ha creato qualcosa di incredibilmente iconico. E lo ha fatto in modo così magistrale. Se non ero nervoso, allora sono la persona sbagliata.

"Sono il secondo che fa Mario. Charles è IL ragazzo. C'è un rispetto incredibile per Charles. È incredibile."

E questa è una cosa con cui probabilmente la maggior parte di noi può essere d'accordo. Oggigiorno, Charles Martinet appare spesso a varie fiere e eventi simili, quindi per chi desidera ascoltare la voce originale di Mario, c'è ancora l'opportunità di farlo.