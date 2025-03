Il nuovo dramma d'azione di Jason Statham sta andando bene al botteghino

HQ

Il nuovoA Working Man dramma d'azione di David Ayer, interpretato da Jason Statham, ha avuto un buon inizio al botteghino statunitense. Si prevede che incasserà 15,6 milioni di dollari durante il suo weekend di apertura. Al secondo posto c'è il controverso adattamento live-action di Biancaneve, che dovrebbe incassare tra i 14 e i 15 milioni di dollari, un forte calo del 65% rispetto alla sua settimana di debutto.

La Disney spera ancora in una spinta nel fine settimana, contando su mamme e bambini che si presenteranno per vedere il film sabato e domenica.

Altrove nella top five di questa settimana, vediamo un'uscita nelle sale di The Chosen: The Last Supper Season 5, Part One che atterra al terzo posto, il film horror The Woman in the Yard al quarto e Death of a Unicorn che completano le cose al numero cinque. Tuttavia, i numeri finali restano da vedere una volta concluso il fine settimana.