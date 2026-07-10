Il nuovo e probabilmente ultimo colpo di Grand Theft Auto Online prima dell'arrivo di GTA VI la prossima settimana

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Il Colpo al Kortz Center, l'ultimo colpo degli ultimi anni per Grand Theft Auto Online, e quello che probabilmente sarà l'ultimo grande grande evento del gioco prima che l'attenzione si sposti su Grand Theft Auto VI, arriverà la prossima settimana. Sapevamo che l'ultimo colpo sarebbe arrivato questo mese, ma ora Rockstar ci ha fornito una marea di dettagli extra su come procedere con il colpo, cosa possiamo ottenere e la sua unicità di rigiocabilità.

Come indicato su Rockstar's Newswire, avrai bisogno di una villa con uno Studio d'Arte. Dopodiché incontrerai un falsario che può sostituire le opere d'arte del museo con finte quasi perfette. Quando si osserva il Kortz Center, è meglio tenere d'occhio i testimoni e le telecamere, poiché essere individuati da uno dei due potrebbe portare a sventare i vostri piani. A differenza di altre rapine, dove l'obiettivo è semplicemente uscire con quanti più soldi o bottino possibile, la rapina al Kortz Center pone grande enfasi sulla furtività, perché se la gente sa che l'arte che hai è rubata, sarà più difficile trovare un acquirente.

Oppure, forse, non vorrai nemmeno vendere i tuoi pezzi. Con nuovi dipinti messi ogni tanto al Kortz Center, puoi costruire una galleria di belle opere per te, se vuoi. Per un giocatore di GTA Online che ha già tutto ciò che i soldi possono comprare, milioni più potrebbero non bastare, e così Rockstar ha aggiunto un elemento unico e rigiocabile al colpo, dato che diversi dipinti offrono anche nuovi modi per rubarli.