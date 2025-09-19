Il nuovo evento Wrestlepalooza della WWE colmerà il vuoto mentre WrestleMania esce dal Nord America

HQ

Questo sabato segna il primo show di WWE Wrestlepalooza. Se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti, sarai in grado di vedere lo spettacolo su Netflix e sembra essere una carta piuttosto impilata. John Cena affronta Brock Lesnar, CM Punk e AJ Lee affrontano Becky Lynch e Seth Rollins, e Iyo Sky mette in palio il suo titolo contro Stephanie Vacquer.

Secondo Fightful Select, la carta non è solo impilata perché la WWE affronterà lo show All Out della AEW nella stessa notte. A quanto pare la WWE vuole che Wrestlepalooza sia uno spettacolo enorme in futuro, con l'offerta di un grande evento nella pausa tra WrestleMania e il resto dell'anno che lo precede.

Con WrestleMania 43 in Arabia Saudita, ci sono piani per Wrestlepalooza per offrire un'alternativa agli spettatori nordamericani, per farli sentire come se avessero un altro spettacolo importante per evitare che si sentissero come se si fossero persi lo spettacolo "più grande" dell'anno.

Wrestlepalooza rimane una card di 5 match, tuttavia, il che potrebbe rendere difficile differenziarla da altri PLE "b-list". Dovremo vedere come crescerà l'evento nei prossimi anni e se riuscirà a riempire il gap che la WWE vuole che sia.