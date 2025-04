Il nuovo film di Laika Wildwood spostato al 2026

È un triste giorno di notizie per i fan della stop-motion e Laika, poiché l'acclamato studio ha rivelato che il suo ultimo film, Wildwood, dovrebbe ora essere rilasciato nel 2026, piuttosto che quest'anno.

Parlando con Comicbook.com, lo studio ha confermato che Wildwood non uscirà quest'anno e stava invece cercando di arrivare nelle sale in una data non specificata entro il 2026. Lo sviluppo del film è iniziato nel lontano 2011, poco dopo la pubblicazione del romanzo su cui è basato.

Questo non è necessariamente troppo sorprendente, considerando quanto tempo ci vuole per realizzare i film in stop-motion e la scala ambiziosa che Laika ha per questo ultimo film. Con ambienti enormi e scene di battaglia dettagliate, Wildwood promette di essere qualcosa di mai fatto prima dallo studio.

Laika promette un cast vocale impressionante, tra cui Mahershala Ali, Angela Basset, Jacob Tremblay e altri. Il film si concentra sul viaggio di una giovane ragazza mentre cerca di trovare il suo fratellino nella terra fantastica del titolo e pericolosa del Wildwood.

Wildwood uscirà nel 2026.