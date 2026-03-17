Il nuovo Galaxy Z TriFold di Samsung concluderà le sue vendite in tempi record

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Samsung interrompe le vendite del suo smartphone triplo nel mercato domestico dopo appena tre mesi dal lancio, almeno secondo il Donga sudcoreano e riportato da SuomiMobiili.

Samsung era originariamente programmata per rilasciare Galaxy Z TriFold il 12 dicembre 2025. Ma il fatto è che Samsung non ha venduto il telefono in grandi quantità nel modo tradizionale. Invece, l'azienda ha lanciato il dispositivo in piccoli lotti, che venivano solitamente aggiunti al negozio online di Samsung una o due volte a settimana, il martedì. In questi lotti c'erano solo un numero limitato di telefoni. E ora, secondo fonti del settore, Samsung interromperà le vendite del Galaxy Z TriFold in Corea del Sud il 17 marzo, in altre parole oggi.

Va detto però che la situazione negli Stati Uniti è leggermente diversa, dove il TriFold continuerà a essere venduto fino a quando lo stock prodotto non sarà esaurito.

Il Galaxy Z TriFold si distingueva dagli altri telefoni pieghevoli sul mercato perché era composto da uno schermo che si piega in due punti. Questo significa che il telefono è più vicino a un piccolo tablet. Samsung ha detto di aver progettato il TriFold principalmente come vetrina tecnologica piuttosto che come prodotto di massa. Ora hanno dichiarato che il dispositivo ha svolto il suo scopo.

Secondo fonti, la ragione dell'interruzione delle vendite è principalmente dovuta agli elevati costi di produzione. Tra le altre cose, i prezzi dei chip di memoria sono aumentati, rendendo finanziariamente difficile la produzione del dispositivo.