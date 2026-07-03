Il nuovo giocattolo Yoshi sovrasta il precedente incidendo uovo afferrando la frutta con la lingua

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Quando The Super Mario Galaxy Movie è uscito in aprile, una adorabile figura "Etching egg Yoshi" è diventata immediatamente virale quando si poteva vedere il dinosauro nascere davanti ai tuoi occhi in modo sorprendente. Ora, un nuovo giocattolo forse progettato per i bambini più piccoli (e allettante a meno della metà del prezzo, per trasparenza) sta rivaleggiando con il precedente in quello che, insieme alla recente uscita di Yoshi e il Libro Misterioso, sembra l'anno della mascotte di Mario.

Si chiama Yum Yum Yoshi!, è prodotto da Jakks ed è stato avvistato in diversi negozi di giocattoli in tutto il mondo. Lo abbiamo già visto disponibile in Spagna, pronto per il pre-ordine nel Regno Unito, e "presto" per essere rilasciato negli Stati Uniti, per esempio. La parte migliore? Allunga la lingua per mangiare frutta, come ci si aspetterebbe dal dinosauro amato. Vedi:

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Questa è la descrizione ufficiale del prodotto da parte di Jakks:

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"Raccogliete questa figura interattiva di Yoshi, di circa 20 cm, ispirata all'universo di Super Mario. Progettata con un alto livello di dettaglio e finiture di alta qualità, questa figura presenta funzioni interattive che permettono di attivare il movimento delle sue braccia, occhi e lingua quando premi il suo guscio, ricreando le azioni iconiche del personaggio. Inoltre, la sua lingua estensibile gli permette di afferrare la mela inclusa, aggiungendo un'esperienza di gioco dinamica e divertente con effetti come sbattere di ciglia e movimenti delle braccia. rendendo questa figura perfetta per i fan in cerca di un pezzo espressivo, interattivo e pieno di personalità".