Il nuovo gioco del creatore di Legacy of Kain Deadhaus Sonata riceve un nuovo segno di vita

Denis Dyack, creatore di Legacy of Kain e Eternal Darkness, ha rivelato per la prima volta il suo prossimo progetto, Deadhaus Sonata, già nel 2018. Ora, circa otto anni dopo, il gioco è previsto per il lancio nel 2026, e vedremo presto qualcosa di sostanziale.

Un nuovo trailer è previsto per essere pubblicato più tardi oggi, ma fino ad allora abbiamo pubblicato un breve teaser sui social media del gioco. Ci viene detto che il risveglio inizia, mentre ci viene mostrata un'architettura gotica invernale e paesaggi ampi.

Il gioco arriverà prima in Early Access, se si può credere alla sua pagina Steam, e sarà anche un RPG cooperativo in cui ti verrà dato il potere di diventare un vampiro con abilità soprannaturali.

Sei interessato a Deadhaus Sonata ?