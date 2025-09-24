Il nuovo gioco dello studio Disco Elysium Zero Parades torna con un primo trailer

HQ

Lo sviluppatore ZA/UM ha avuto un grande successo con il complesso gioco di ruolo Disco Elysium. La loro prossima Zero Parade probabilmente soddisferà coloro che desideravano qualcosa di simile.

Durante lo streaming Sony di stasera, è stato mostrato un nuovo trailer e sembra che sia la narrazione che lo stile visivo siano intatti rispetto al titolo precedente.

Gli sviluppatori descrivono il gioco come segue:

"Zero Parades - For Dead Spies è un gioco di ruolo di spionaggio narrativo intriso di paranoia, surrealismo e lotta per la redenzione. Giochi nei panni di Hershel, un operatore brillante ma sfortunato in un mondo in cui la fiducia è scarsa, il tradimento è dietro ogni angolo e il fallimento è inevitabile".

Se vuoi saperne di più, ci sono altri fatti sul blog di PlayStation.

Il gioco uscirà su PlayStation 5 e PC (e forse in altri formati, ma questo non è stato menzionato durante lo streaming di Sony) il prossimo anno. Puoi dare un'occhiata al nuovo trailer qui sotto!