Il nuovo gioco dello sviluppatore Braid è un puzzle con oltre 1400 enigmi

Jonathan Blow, sviluppatore di Braid e The Witness, ha presentato il suo nuovo gioco ai The Game Awards come ci aspettavamo, eppure è riuscito a essere qualcosa di più di ciò che potevamo aspettarci.

Order of the Sinking Star è un prossimo puzzle che ha mostrato molti ambienti interessanti e vivaci e una struttura a griglia di mappe. Inoltre, abbiamo poi appreso che oltre 1400 enigmi saranno presenti in Order of the Sinking Star, costruiti in dieci anni di sviluppo.

Guarda il trailer qui sotto e tieni d'occhio Order of the Sinking Star l'anno prossimo.