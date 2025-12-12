LIVE
      Order of the Sinking Star
      Il nuovo gioco dello sviluppatore Braid è un puzzle con oltre 1400 enigmi

      Order of the Sinking Star arriverà l'anno prossimo.

      Jonathan Blow, sviluppatore di Braid e The Witness, ha presentato il suo nuovo gioco ai The Game Awards come ci aspettavamo, eppure è riuscito a essere qualcosa di più di ciò che potevamo aspettarci.

      Order of the Sinking Star è un prossimo puzzle che ha mostrato molti ambienti interessanti e vivaci e una struttura a griglia di mappe. Inoltre, abbiamo poi appreso che oltre 1400 enigmi saranno presenti in Order of the Sinking Star, costruiti in dieci anni di sviluppo.

      Guarda il trailer qui sotto e tieni d'occhio Order of the Sinking Star l'anno prossimo.

