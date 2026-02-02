Il nuovo gioco di Bloober Team non è un remake di Rule of Rose, né di nessun altro titolo

HQ

Di recente vi abbiamo parlato di un misterioso sito web che Bloober Team ha creato per svelare il suo nuovo titolo con un conto alla rovescia che termina, a seconda di dove vivi, il 14 o 15 febbraio. In risposta a questo sito, molti fan hanno teorizzato su vari remake, tra cui il classico PS2 Rule of Rose si è distinto. Bloober Team ci ha fatto sapere che non si tratta di un remake di quel gioco o di nessun altro, poiché ciò che devono rivelare è qualcosa di completamente nuovo.

Cosa pensi possa essere?