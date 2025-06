Il nuovo gioco western per Mega Drive verrà lanciato questo autunno

HQ

Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di scrivere di nuovi giochi per Mega Drive ( Genesis negli Stati Uniti), ma la realtà è che si tratta di uno dei formati retrò più attivi, e non è raro vedere giochi nuovi e sorprendentemente elaborati che spingono la console a 16 bit di Sega a livelli che non sapevamo potesse raggiungere.

Un primo esempio di questo è l'imminente Dead & Lead di Kai Magazine Software, che uscirà entro la fine dell'anno. Un gioco occidentale che batte la maggior parte dei giochi per Mega Drive che abbiamo visto prima, sia in termini di grafica che di suono, motivo per cui ve ne parliamo ora. Nel comunicato si legge:

"Questo è un gioco al 100% simile ad Arcade. Alcuni livelli si svolgeranno in modo simile all'arcade Aliens di Konami e all'arcade Robocop 2, mentre altri livelli si svolgeranno in modo simile all'arcade Rambo 3 di Taito e all'arcade G.I.-Joe di Konami.

Puoi dare un'occhiata a come appare e suona qui sotto e, se desideri preordinare un nuovo titolo Mega Drive (in uscita a settembre), puoi farlo qui. Ci sono diverse coperture tra cui scegliere, a seconda della regione preferita e se si desidera un design nuovo o vecchio.

Pensiamo che questo sia destinato a essere un ottimo oggetto da collezione, quindi assicurati di mettere al sicuro la tua copia se vuoi provare un vero gioco Mega Drive completo di custodia in plastica e libretto di istruzioni, nonché una cartuccia di buone dimensioni, proprio come una volta.