Il nuovo Jumanji confermato in fase di produzione iniziale

Per quelli di voi che si sono persi le avventure nella giungla nel folle mondo di Jumanji, ecco alcune buone notizie. È stato confermato un nuovo film, con una data di uscita fissata per l'11 dicembre del prossimo anno. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan sono pronti a tornare, riprendendo i loro ruoli insieme ai nuovi arrivati Burn Gorman e Brittany O'Grady. Entrambi hanno recentemente recitato in alcuni ruoli importanti in (tra le altre cose) The White Lotus e Beetlejuice, Beetlejuice. Inoltre, è stato confermato che Jaske Kasdan guiderà ancora una volta il progetto.

Considerando che Welcome to the Jungle e The Next level hanno entrambi guadagnato rispettivamente più di 800 milioni di dollari, non sorprende che un terzo film sia ora in lavorazione. Se non altro, è un po' sorprendente che lo studio abbia impiegato così tanto tempo per far ripartire le cose.

Non vedi l'ora di un altro giro di follia Jumanji?