Il nuovo leader iraniano promette di mantenere Hormuz chiuso

Il nuovo leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ha promesso di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz come leva contro Stati Uniti e Israele, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando succedette a suo padre, Ali Khamenei.

In una dichiarazione letta dalla televisione di stato iraniana, Khamenei ha detto che l'Iran continuerà a combattere e "non trascurerà la vendicazione del sangue dei martiri." Ha esortato i paesi vicini a chiudere le basi statunitensi sul loro territorio e ha insistito che la chiusura dello Stretto di Ormuz (attraverso cui normalmente passa circa un quinto del petrolio globale) rimarrà uno strumento strategico chiave.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto con un avvertimento netto durante una conferenza stampa, suggerendo che la leadership iraniana potrebbe diventare un bersaglio man mano che il conflitto si intensifica. Lo scambio di minacce avviene mentre gli attacchi alla navigazione e gli attacchi in tutta la regione continuano a scuotere i mercati energetici globali e a far crescere timori di una guerra prolungata.

Come afferma Khamenei alla televisione di stato iraniana:

Assicuro a tutti che non trascureremo di vendicare il sangue dei vostri martiri. La richiesta popolare è di continuare la nostra difesa efficace e far rimpiangerne al nemico. La leva per bloccare lo Stretto di Hormuz deve continuare a essere utilizzata.