Il nuovo look mette in luce i personaggi di Echo Generation 2 in vista del lancio di fine maggio
L'RPG a turni arriverà su PC e Xbox, oltre a includere Game Pass per il primo giorno, tra circa un mese.
Tra poco più di un mese, lo sviluppatore Cococumber tornerà per consegnare il sequel di Echo Generation, con il semplice intitolo Echo Generation 2 che arriverà su PC e Xbox Series X/S (più come inclusione del primo giorno su Xbox Game Pass) il 27 maggio.
Tenendo questo in mente, come parte del Second Wind Showcase, lo sviluppatore ha condiviso un nuovo sguardo a Echo Generation 2, tutto sotto forma di un nuovo trailer che mette in luce molti dei personaggi che saranno presenti nel seguito RPG a turni.
Dal protagonista Jack alla birichina creatura Builder, fino all'esiliata errante Annata Z, alla cacciatrice di taglie Noliva, alla sensitiva adolescente Sister M e all'adorabile compagna Strix, ognuno di questi personaggi viene approfondito, spiegando perché dovresti provare il gioco tra qualche settimana.
Dai un'occhiata al trailer qui sotto e aspettati ulteriori informazioni da Echo Generation 2 mentre il lancio imminente si avvicina ancora di più.