Il nuovo Manuale dei Mostri di Dungeons and Dragons è ora disponibile in tutte le altre lingue

I giocatori di Dungeons and Dragons in Europa possono finalmente festeggiare il completamento della loro collezione di regole base aggiornata della 5a edizione. Il Manuale dei Mostri (2025), il terzo manuale rimasto ad essere tradotto in lingue diverse dall'inglese (che è stato pubblicato all'inizio di quest'anno e che abbiamo recensito) è ora disponibile in tedesco, francese, spagnolo e italiano.

Il Manuale dei Mostri (2025) è progettato come supplemento per aiutare i Dungeon Master a preparare incontri con più di 500 creature, ognuna con le proprie statistiche e regole speciali, se presenti, oltre a nuove illustrazioni e blocchi di statistiche ridisegnati. Oltre ai classici draghi, mind flayer, gnoll o coboldi, sono stati aggiunti più di 85 nuovi mostri, come gli archhag o il Blob of Annihilation.

Ora che il mondo di Dungeons and Dragons è così ben fornito di vita e minacce (dietro le quali si nascondono preziose ricompense), aggiungerai questo manuale alla tua collezione e partirai per un'avventura con i tuoi compagni da tavolo?