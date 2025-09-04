Il nuovo marchio Valve potrebbe aver appena rivelato il nome della console Steam

HQ

Mentre Valve sembra andare abbastanza bene con il marketplace di Steam e Steam Deck, ci sono state voci di una console Steam e sembra che ora potremmo conoscerne il nome.

Secondo i marchi depositati da Valve per l'hardware del computer e una console di gioco per computer individuati su Reddit (tramite Wccftech), il nome del dispositivo è attualmente Steam Frame. Ha un suono migliore della Steam Machine, che è stato l'ultimo tentativo di Valve di entrare nel mercato interno.

Non ci sono conferme ufficiali da parte di Valve, quindi prendetela con le pinze, ma i depositi del marchio sono freschi e da tempo si vocifera di un dispositivo RDNA 4. Non sembra un'idea troppo inverosimile per Valve entrare nel mercato delle console domestiche, soprattutto perché Xbox sembra andare verso la realizzazione di PC da gioco leggeri per console.