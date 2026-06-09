Il nuovo ministro della difesa bulgaro fermerà la spedizione di armi all'Ucraina
Dimitar Stoyanov crede che la guerra non possa essere vinta sul campo di battaglia.
La Bulgaria ha un nuovo governo guidato dall'ex presidente Rumen Radev, e il suo ministro della difesa, Dimitar Stoyanov, ha ora annunciato che Sofia non ha più intenzione di fornire armi a Kiev, sostenendo che la pace si ottiene fuori dal campo di battaglia, come riporta Reuters.
È uno spostamento rispetto alla precedente posizione della Bulgaria, come rifornivano negli ultimi due anni. Come membro della NATO e dell'UE sul Mar Nero, la Bulgaria aveva inviato missili anticarro, mortai, veicoli corazzati, cannoni antiaerei e armi di fanteria. Il nuovo governo è più cauto nella sua posizione verso la guerra. Sebbene Radev fosse considerato filorusso, ha promesso di rimanere filo-UE con le sue politiche. L'annuncio rompe l'accordo di cooperazione decennale firmato tra i due paesi a marzo.