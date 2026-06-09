Il nuovo ministro della difesa bulgaro fermerà la spedizione di armi all'Ucraina

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La Bulgaria ha un nuovo governo guidato dall'ex presidente Rumen Radev, e il suo ministro della difesa, Dimitar Stoyanov, ha ora annunciato che Sofia non ha più intenzione di fornire armi a Kiev, sostenendo che la pace si ottiene fuori dal campo di battaglia, come riporta Reuters.

È uno spostamento rispetto alla precedente posizione della Bulgaria, come rifornivano negli ultimi due anni. Come membro della NATO e dell'UE sul Mar Nero, la Bulgaria aveva inviato missili anticarro, mortai, veicoli corazzati, cannoni antiaerei e armi di fanteria. Il nuovo governo è più cauto nella sua posizione verso la guerra. Sebbene Radev fosse considerato filorusso, ha promesso di rimanere filo-UE con le sue politiche. L'annuncio rompe l'accordo di cooperazione decennale firmato tra i due paesi a marzo.