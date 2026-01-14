Il nuovo ministro della difesa ucraino promette riforme e innovazione: "Più robot significa meno perdite"

HQ

Il parlamento ucraino ha nominato Mykhailo Fedorov nuovo ministro della difesa del paese, incaricando il trentiquattrenne di riformare l'esercito in una fase critica della guerra con la Russia.

Fedorov, ex vice primo ministro e ministro per la trasformazione digitale, è noto per promuovere soluzioni high-tech sul campo di battaglia. Ha avuto un ruolo chiave nel dispiegamento dei terminali Starlink per mantenere le unità di prima linea collegate e ha contribuito allo sviluppo di una "linea di droni" progettata per rallentare e danneggiare le forze russe in avanzata.

Mykhailo Fedorov // Shutterstock

Parlando con i parlamentari prima del voto, Fedorov ha detto che l'Ucraina non potrebbe combattere una guerra moderna con strutture obsolete. "Abbiamo bisogno di un cambiamento globale," ha detto, promettendo di riformare l'esercito, rafforzare le infrastrutture di prima linea, combattere la corruzione e ricostruire la fiducia all'interno delle fila.

La sua nomina segue un recente scandalo di corruzione che ha scosso il governo e fa parte di un più ampio rimpasto da parte del presidente Volodymyr Zelensky, mentre le forze russe continuano ad avanzare nell'Ucraina orientale.

Fedorov ha detto che le sue priorità includeranno la digitalizzazione delle forze armate e l'espansione dell'uso di droni, intelligenza artificiale e robotica. "Più robot significa meno perdite," disse. "Più tecnologia significa meno perdite."