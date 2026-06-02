Il nuovo monitor da gaming di PlayStation e il fight stick FlexStrike usciranno questo agosto

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Aspettiamo fino a più tardi oggi per sapere cosa ha in programma Sony nel reparto software, ma per l'hardware abbiamo già alcune grandi uscite in arrivo entro la fine dell'estate. In particolare, PlayStation ha rivelato che il suo fight stick FlexStrike e il monitor da gaming da 27" con gancio di ricarica DualSense arriveranno ad agosto.

Questo ci arriva tramite un nuovo post sul PlayStation Blog, in cui il proprietario della piattaforma illustra la disponibilità e le informazioni sul rilascio sia del nuovo fight stick che del monitor, oltre ad altri dettagli sui prossimi altoparlanti wireless Pulse Elevate. Il fight stick FlexStrike sarà disponibile il 6 agosto, in linea con le uscite di Marvels Tokon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro di Arc System Works. Si nota che il FlexStrike sarà disponibile in quantità limitate, quindi potrebbe essere un obiettivo principale per il scalping. È un fight stick dall'aspetto premium, con il design ora distintivo bianco e nero di Sony. È anche accompagnata da una custodia che ti permette di avere uno strato extra di protezione. I preordini iniziano il 12 giugno e il fight stick FlexStrike costerà €199,99 EURO/£179,99 GBP.

Passiamo al monitor da gaming da 27", che potrebbe deludere un po' alcuni fan, dato che sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in Giappone al momento del lancio iniziale il 27 agosto. I preordini del monitor iniziano il 5 giugno e costeranno 349,99 USD/¥49.980 JPY. Ha un display QHD IPS da 27 pollici, con VRR, che supporta fino a 120Hz su PS5 e PS5 Pro. Potresti riuscire a trovare un monitor PC altrettanto valido a un prezzo inferiore, ma il nuovo monitor Sony include anche un gancio di ricarica per i tuoi controller DualSense.

Infine, ci sono gli altoparlanti wireless Pulse Elevate, che apparentemente sono una coppia perfetta con il monitor da gaming da 27". Speriamo che ciò non significhi che siano esclusivi degli Stati Uniti e del Giappone, ma a parte il fatto che sono l'ultima evoluzione nella nuova tecnologia sonora Pulse di Sony, non abbiamo molte informazioni sugli altoparlanti wireless, a parte un'immagine interessante e una nota per riprovarli presto quando ci saranno più informazioni.