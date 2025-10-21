Il nuovo mystery puzzler No Stone Unturned non presenterà un investigatore esperto, ma questo rende il gioco ancora più divertente

Scrivendo storie gialli da quando fingeva di essere uno scrittore online di 30 anni, il creatore diNo Stone Unturned Gareth Owens ha più di un legame con il genere rispetto alla maggior parte degli altri. È stato coinvolto nel mondo dei detective esperti e dei casi indecifrabili quasi dalla nascita, e quindi ha deciso di adottare un approccio diverso con il protagonista del suo gioco No Stone Unturned.

"Non hai mai avuto modo di fare qualcosa che avesse senso. Era solo questo genio, Sherlock, Poirot, se ne andavano e guardavano tutte le prove e le calcolavano come un genio e poi ti dicevano la risposta più tardi e ho pensato che non ci fosse nulla di divertente in questo", ha spiegato Owens durante la nostra intervista alla Gamescom. "Perché non avere un personaggio che è un idiota assoluto ma che diventerà comunque il più grande detective del mondo? Penso che questo parli anche della mia visione della vita. Penso che non importa chi tu sia, se sei disposto a impegnarti abbastanza e non sei disposto a mollare, puoi ottenere qualcosa".

Il protagonista del gioco, il detective Cox, è tanto sicuro di sé quanto sbagliato sulla maggior parte delle sue deduzioni, ma in No Stone Unturned lo guiderai a risolvere il mistero del perché il pollo ha attraversato la strada.

Cox non si limita solo al gioco, però, poiché sarà anche coinvolto in un fumetto e verrà portato in vita come un burattino in collaborazione con la Jim Henson Company. Scopri di più a riguardo nella nostra intervista completa qui sotto: