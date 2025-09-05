Il nuovo PC portatile da gioco di Lenovo verrà lanciato a ottobre

HQ

Lenovo è tornata alla fiera IFA di Berlino e una delle maggiori attrazioni di quest'anno è il Legion Go 2, il successore del PC da gioco portatile dello scorso anno. Il cambiamento più notevole è un display OLED da 8,8 pollici, un chiaro aggiornamento rispetto al pannello LCD del suo predecessore. La risoluzione è stata leggermente ridotta da 2560x1600 a 1920x1200, ma su uno schermo di queste dimensioni, è improbabile che dia fastidio alla maggior parte dei giocatori. Inoltre, Lenovo ha aggiunto il VRR e una frequenza di aggiornamento dinamica compresa tra 30 e 144 Hz, garantendo un'esperienza di gioco molto più fluida.

All'interno, il nuovo Ryzen Z2 (o Z2 Extreme) è abbinato a 16 GB o 32 GB di RAM e fino a 2 TB di spazio di archiviazione, con la possibilità di espandersi tramite microSD proprio come prima. Un altro importante miglioramento è la batteria, ora da 74 Wh, quasi il 50% più grande di quella del Legion Go originale.

Il rovescio della medaglia? Peso. Il Legion Go 2 pesa 1079 grammi, il che lo rende quasi 200 grammi più pesante del suo predecessore e notevolmente più ingombrante nel complesso. Resta da vedere come questo influirà sul comfort a lungo termine del palmare.

Il dispositivo verrà lanciato a ottobre con Windows. I prezzi europei devono ancora essere annunciati, ma negli Stati Uniti il modello base parte da circa $ 1100. La variante di fascia alta con Ryzen Z2 Extreme, 32 GB di RAM e 2 TB di spazio di archiviazione sarà venduta al dettaglio per circa $ 1480, un prezzo che colloca saldamente il Legion Go 2 nel segmento premium.

Allora, Legion Go 2 ti tenta?