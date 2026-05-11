Il nuovo poncho di Saab rende i soldati invisibili ai droni

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Se hai seguito la copertura della guerra della Russia contro l'Ucraina, sicuramente sai che è diversa da qualsiasi altra guerra mai vista nel mondo ed è interamente focalizzata sui droni. Sono diventati così economici da produrre in quantità così grandi che ora sono considerati munizioni.

Questo ha spinto la società di difesa svedese Saab a sviluppare una contromisura. Un comunicato stampa ora riporta che hanno sviluppato una soluzione Barracuda (il rinomato mimetismo high-tech della Saab, usato sui loro veicoli blindati, tra le altre cose) per le persone. Si chiama Barracuda Poncho, e l'idea è che renda più difficile per i droni individuare le persone bloccando i sensori termici e UV. È anche una soluzione leggera che pesa meno di un chilogrammo.

Henning Robach, responsabile dell'unità operativa Barracuda di Saab, commenta:

"Abbiamo sviluppato il Barracuda Poncho per soddisfare la necessità che è sorta man mano che la sorveglianza con droni è diventata sempre più comune sul campo di battaglia. Ciò significa che un soldato è particolarmente vulnerabile quando non è protetto da una rete mimetica o all'interno di un veicolo mimetizzato."