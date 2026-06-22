Il nuovo presidente della Colombia deciso da elezioni molto serrate

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Abelardo de la Espriella è ufficialmente destinato a diventare il nuovo presidente della Colombia. L'autoproclamato outsider e avvocato milionario è un grande sostenitore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ed è riuscito a strappare una vittoria in un'elezione molto combattuta contro il senatore di sinistra Iván Cepeda.

I sostenitori di Cepeda stanno alzando sospetti di fronte alla vittoria di Espriella, secondo quanto riportato da The Guardian. Con quasi il 100% dei voti conteggiati, la corsa si rivelò incredibilmente combattuta. Espriella ottenne il 49,66% dei voti, mentre Cepeda il 48,7% del paese. Sebbene questo risultato sia stato in realtà più equilibrato di quanto alcuni sondaggi avessero previsto, viene visto come una prova di manomissioni dell'estrema destra nelle elezioni sudamericane, dopo le vittorie di Nasry Asfura in Honduras e José Antonio Kast in Cile.

Il nuovo presidente entrerà in carica il 7 agosto, dove ha dichiarato che si prenderà cura di tutti i colombiani, che abbiano votato per lui o meno. Nel suo discorso di vittoria ha anche detto che avrebbe "sventrato" la sinistra. Inoltre, ha promesso di eradicare i criminali, costruendo 10 mega prigioni e dicendo che li ucciderà "come topi e scarafaggi."