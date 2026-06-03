Il nuovo presidente delle Isole Salomone sta per rivedere il suo accordo di sicurezza con la Cina e si sta avviando verso un trattato con l'Australia

HQ

Le Isole Salomone sono una nazione indipendente che comprende un arcipelago di oltre mille isole che si estende per oltre 1.600 km, e recentemente hanno visto un cambio di governo, con Matthew Wale ora in carica di primo ministro. Il primo ministro si è recato al Parlamento australiano a Canberra per formalizzare un trattato strategico globale con il paese, annunciando al contempo una revisione dell'attuale accordo di sicurezza con la Repubblica Popolare Cinese.

In passato, le Isole Salomone avevano mantenuto rapporti cordiali con la Cina, ma con l'ascesa del Primo Ministro Wale, critico del governo di Pechino, ora desidera rivedere l'accordo di sicurezza firmato nel 2022 dal suo predecessore con il gigante asiatico, una mossa che ha spinto a avvicinarsi diplomaticamente al paese da parte di Australia e Stati Uniti.

"Le Isole Salomone sono amiche dell'Australia; lo sono sempre stati e lo saranno sempre," ha detto Whale in una conferenza stampa insieme al suo omologo australiano, Anthony Albanese, come riportato da Reuters. "Riconosciamo che negli ultimi anni ci sono stati problemi. Abbiamo cercato un nuovo inizio."

Tuttavia, questo accordo strategico non significa che le Isole Salomone interromperanno i legami con la Cina, poiché dal 2022 la posizione di Whale, pur non essendo diventata del tutto favorevole alla Cina, si è certamente ammorbidita considerevolmente.