Il nuovo proprietario di GOG non vuole competere con Steam né concentrarsi su giochi AAA

Recentemente, abbiamo visto una delle grandi piattaforme di giochi per PC ricevere nuova proprietà. L'ex responsabile dello studio CD Projekt Red, Michał Kiciński, acquistò GOG.com dal suo vecchio studio per un importo di 25,3 milioni di dollari. Anche se vuole fare grandi passi avanti con la piattaforma nel prossimo futuro, Kiciński non ha intenzione di togliere molto di ciò che rende grande GOG.

Parlando con Gamesindustry.biz recentemente, ha spiegato che, pur desiderando che GOG sia in grado di affrontare Steam sotto certi aspetti, la buona vecchia piattaforma di giochi non si immergerà profondamente nelle acque dei titoli AAA. "Non è la via di GOG," disse Kiciński. Invece, vuole che GOG raddoppi la puntata su ciò che già lo rende una risorsa preziosa per i giocatori.

"GOG ha i suoi punti di forza e dovrebbe davvero concentrarsi sul mantenerli e persino rafforzarli. Non c'è bisogno di cercare di essere come gli altri. GOG ha una propria identità e unicità, che è molto apprezzata dai giocatori," ha aggiunto.

Concentrandosi su questi punti di forza, oltre ad avere la maggior parte dei giochi più venduti di un dato anno sulla piattaforma, Kiciński crede che GOG continuerà a distinguersi. Vuole che GOG sia un'azienda sana, ma non dà priorità al denaro rispetto a offrire un buon servizio. "Molte aziende si sgretolano su questo, mettendo i fogli di calcolo al primo posto," ha detto.