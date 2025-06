Il nuovo RTS di Game of Thrones ti vede decidere chi vincerà la Guerra per Westeros

Geoff Keighley lo ha presentato come un nuovo RTS ambientato in uno dei più grandi franchise fantasy in circolazione, e siamo abbastanza sicuri che abbia colpito nel segno. Game of Thrones: War for Westeros vede i giocatori prendere il controllo di un certo numero di eserciti per decidere il destino dei Sette Regni.

Nel trailer cinematografico, abbiamo visto Jon Snow combattere il Re della Notte, Dany scendere in picchiata in cima a un drago, bruciando sia gli eserciti del Nord che i non morti prima che Jaime e i Lannister arrivino per abbattere tutti.

Il Re della Notte riesce a vincere il suo duello con Jon, mostrando come si può plasmare il futuro di Westeros. L'RTS non è arrivato con una data di uscita, ma speriamo di vedere presto di più su come funziona effettivamente il gioco.