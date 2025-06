Il nuovo scheletro di dinosauro ridefinisce ciò che sappiamo sull'albero genealogico del T-Rex

HQ

Gli scienziati hanno recentemente stabilito che un fossile scoperto in Mongolia appartiene a una specie che è l'antenato conosciuto più vicino a tutti i tirannosauri, incluso il T-Rex. La specie è conosciuta come Khankhuuluu mongoliensis, che significa Principe Drago della Mongolia.

La scoperta è stata pubblicata su Nature (tramite la BBC) e mostra come i tirannosauri si siano evoluti fino a diventare i predatori che conosciamo oggi. I tirannosauroidi sono la famiglia dei dinosauri carnivori che camminavano su due zampe, ma i primi della loro specie erano incredibilmente piccoli.

"Erano questi predatori davvero piccoli e veloci che vivevano all'ombra di altri dinosauri predatori apicali", ha detto il dottorando Jared Voris. Khankhuuluu rappresenta un cambiamento nella loro evoluzione per diventare più grandi.

Con un peso di 750 kg, si potrebbe pensare che il Khankhuuluu sia un tirannosauroide più grande, ma in realtà un grande T-Rex potrebbe pesare fino a otto volte tanto. È per questo che Khankhuuluu rimane il Principe Drago della Mongolia, e non il re.

