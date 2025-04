Il nuovo set di regole ufficiale Dungeons & Dragons può essere utilizzato per creare il proprio materiale gratuitamente

HQ

Sembra che l'ascesa dei giochi di ruolo da tavolo non sia una cosa passeggera. Un intrattenimento del secolo scorso che ha guadagnato notorietà negli ultimi anni con molti giocatori che si sono uniti. Il lancio e il successo di Baldur's Gate 3 ha sicuramente avuto a che fare con questi nuovi giocatori, che si sono ritrovati con un capolavoro e la voglia di saperne di più. Per tutti quei gruppi di amici che vogliono giocare a Dungeons and Dragons, i nuovi libri che componevano il nuovo set di regole per il gioco hanno pubblicato il loro terzo e ultimo volume lo scorso febbraio. Dall'anno scorso, Wizards of the Coast ha reso noto che, con l'uscita del loro ultimo libro, il nucleo delle regole, il System Reference Document , o SRD, sarebbe stato concesso in licenza con una licenza Creative Commons.

Come pubblicato da Jody Macgregor su PC Gamer, la licenza di D&D della 5a edizione era disponibile sotto i termini della Open Gaming License (OGL), ma aperta a modifiche. Con il permesso di utilizzare il gameplay di base del gioco da parte di sviluppatori di terze parti, sono apparse molte versioni di nicchia per i fan più accaniti del popolare titolo. Il rilascio della versione 5.2 di SRD sotto la licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) significa che non può essere revocata, così come la facilità di includere una singola frase nella citazione.

Questa versione 5.2 espande il contenuto del suo predecessore, con molteplici nuove abilità, le maestrie delle armi 2024, 20 incantesimi in più, 15 oggetti magici in più, nuove regole per giocare nei panni di un golia o di un orco e molti mostri aggiuntivi. Alcune delle assenze nel nuovo SRD includono regole per mostri registrati come gli Illicidi e gli Occhiali, la classe Artefice, regole per i bastioni e per giocare come aasimar (eredità celeste), tra le altre che puoi controllare nelle FAQ di Wizards of the Coast.

Il documento completo è costituito da un PDF di 361 pagine, quindi c'è molto da tagliare se sei interessato a creare le tue avventure.

Sei entusiasta di poter creare la tua storia con le ultime regole di D&D dopo aver sentito questa notizia?