Il nuovo Silente John Lithgow critica i punti di vista trans "ironici e inspiegabili" di J.K. Rowling

Poiché J.K. Rowling continua a essere fonte di controversie a causa di una retorica spesso ritenuta anti-trans, molti attori, performer e persino sviluppatori di videogiochi che creano contenuti nel mondo di Harry Potter finiscono per affrontare critiche. Il nuovo Silente per la serie Harry Potter TV di HBO, John Lithgow, non fa eccezione, ma l'attore non vuole essere associato alle opinioni di Rowling solo perché fa parte di una serie basata sui suoi libri.

"Ha creato questo canone straordinario per i giovani e questo è entrato nella coscienza della società. Parla del bene contro il male, della gentilezza contro la crudeltà. Trovo le sue opinioni ironiche e inspiegabili," ha detto Lithgow a Variety. "Non l'ho mai incontrata, non è davvero coinvolta in questa produzione. Ma le persone che lo sono, sono straordinarie."

"Mi fa arrabbiare quando la gente si oppone al fatto che io abbia qualcosa a che fare con questo. Ma nel canone di Potter non si vede alcuna traccia di sensibilità transfobica. Ha scritto questa mediazione di gentilezza e accettazione. E Silente è un ruolo bellissimo," continuò. "È stata una decisione difficile. Mi ha messo a disagio e infelice che la gente insistesse che lasciassi il lavoro. Ho scelto di non farlo... Sono perfettamente pronto a scontri di opinioni. Lo capisco."

Sembra che Lithgow - ora ottantenne - desideri lasciare un'impressione a un pubblico più giovane nella fine della sua carriera. Avrà 88 anni quando la serie finirà, un impegno enorme e che sembra aver considerato molto.