Il nuovo Sims-like Paralives arriva l'8 dicembre

Presto apparirà un nuovo nome nel gioco lifesim, poiché Paralives ha confermato la sua data di uscita in accesso anticipato.

Il gioco, che ti vede creare la casa, la vita e il personaggio dei tuoi sogni, uscirà in accesso anticipato l'8 dicembre. Paralives ti permette di creare il tuo personaggio, farli apparire nel mondo e vivere essenzialmente la loro vita per loro.

Puoi perseguire la carriera dei tuoi sogni, trovare il loro vero amore o semplicemente rilassarti con il tuo animale domestico preferito per sempre. Il gioco non si basa su un espediente principale e sembra essere un solido simulatore di vita per i giocatori che desiderano un'alternativa ai grandi nomi.

Con la cancellazione di Life by You, e InZOI che forse sta volando un po' sotto il radar in modo critico, Paralives potrebbe offrire ai fan della simulazione l'alternativa ai Sims che stavano aspettando.