Il nuovo sistema di IA monitora la facilità con i dipendenti di Burger King
La distopia si è appena intensificata
Secondo un articolo di The Verge, Burger King sta implementando un nuovo chatbot AI per il personale, non solo per aiutare con compiti quotidiani come preparare il prossimo Whopper o tenere traccia dell'inventario, poiché è direttamente collegato al sistema di ordinazione, ma anche per monitorare le voci dei dipendenti e individuare la cordialità.
L'IA è addestrata a riconoscere schemi di linguaggio legati a frasi standard, dal "per favore" e "grazie" al classico "benvenuti a Burger King", come se sapesse come dovrebbe suonare un lavoratore entusiasta al salario minimo.
Il programma di IA, chiamato "Patty", aiuterà, in breve, i manager a monitorare la cordialità del loro staff.
Thibault Roux, Chief Digital Officer, ha detto a The Verge che è "uno strumento di formazione", ammettendo però che può anche rilevare il tono nelle conversazioni, avvisando i manager di discorsi non costruttivi sul posto di lavoro.
Altre parti dell'IA sono più specifiche per il business, come aiutare con gli ingredienti di ogni prodotto o ricordare come pulire specifici pezzi di attrezzatura da cucina, rendendo il lavoro quotidiano più efficiente e costante.
Patty è già utilizzata in 500 ristoranti negli Stati Uniti, con piani per una piena integrazione nazionale entro la fine dell'anno.