Il nuovo sito web in-universe per 28 Years Later rivela informazioni classificate su infetti e sopravvissuti Sembra che l'opinione pubblica sia in gran parte inconsapevole di ciò che sta accadendo dietro il blocco.

HQ Mancano solo pochi giorni alla premiere di 28 Years Later, e mentre il nuovo horror di Danny Boyle ci riporta in una versione del Regno Unito completamente invasa da infetti, i fan possono aggiornarsi sul mondo tramite un nuovo sito web nell'universo. Questa pagina del dark web, chiamata RageLeaks.net, raccoglie immagini, rapporti e messaggi dal mondo di 28 Years Later, mostrando quanto siano riservati i governi del mondo su ciò che realmente accade a porte chiuse nel Regno Unito. La fine di 28 settimane dopo è affrontata in questo sito web, poiché è confermato nel post "Narrows" che a un certo punto gli infetti sono riusciti a raggiungere l'Europa, ma sono stati respinti. Ora, un blocco noto come il Vallo Atlantico tiene la linea, ma ci sono dubbi che durerà per sempre. Vediamo anche immagini di comunità sopravvissute, così come segnalazioni di infetti adattati, tra cui uno che è diventato così grande da camminare principalmente su quattro zampe. Se vuoi dare un'occhiata al sito di persona, la password è "mementomori" 28 Years Later esce il 19 giugno.