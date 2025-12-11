Il nuovo sparatutto del creatore di Doom, John Romero, è stato salvato, lo paragona a Elden Ring

HQ

Recentemente, Romero Games ci ha dato la sfortunata notizia che aveva ritirato i finanziamenti dal suo prossimo progetto FPS. Lo studio, fondato dal creatore di Doom John Romero e dalla moglie Brenda, voleva offrirci una prospettiva fresca sul genere FPS, ma per un attimo sembrava che non avremmo mai visto il progetto.

Parlando al Salón del Videojuego de Madrid (tramite Eurogamer), Romero ha confermato che il progetto era stato salvato, ma ha anche detto che il gioco è stato quasi completamente ridisegnato. "Non partiamo da zero," disse il leggendario sviluppatore. "Possiamo togliere i pezzi e metterli in un nuovo gioco indie. Abbiamo molte cose da inserire nel gioco. Il design è completamente diverso, ma il team è molto entusiasta del nuovo design."

Il progetto ora è più piccolo, ma spera che il gameplay sia ancora completamente nuovo per tutti. "Le cose che farai in esso saranno nuove per le persone, il modo in cui affrontare Elden Ring è stata un'esperienza davvero nuova," disse.

