Il nuovo spin-off di Big Bang Theory ha finalmente un nome

HQ

In precedenza abbiamo riferito che dopo Young Sheldon, c'erano piani per un altro spin-off di The Big Bang Theory. Ora ha fatto un grande passo avanti e finalmente ha ottenuto un titolo ufficiale (grazie Deadline), che potrebbe anche darci qualche indizio su cosa sarà.

Lo show si chiamerà Stuart Fails to Save the Universe e il personaggio principale sarà ovviamente il mercante di fumetti Stuart Bloom (brillantemente interpretato da Kevin Sussman). Non sembra che nessuno dei personaggi principali di The Big Bang Theory apparirà regolarmente nella serie, ma è stato confermato il ritorno di diversi personaggi secondari, interpretati dai loro attori originali.

Non si sa ancora quando inizieranno le riprese e, soprattutto, quando potremo aspettarci la prima.