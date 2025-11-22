HQ

Il Birmingham City ha causato un vero shock con il design del nuovo stadio, che si chiamerà Birmingham City Powerhouse e aprirà per la stagione 2030-31. Avrà 62.000 posti a sedere e l'aspetto più sorprendente è che il progetto renderà omaggio al patrimonio industriale della città, con 12 torri a camino elevate.

Lo stadio, con le torri che domineranno lo skyline di Birmingham, dovrebbe "creare qualcosa di unico e distintivo in una delle regioni più grandi e a volte trascurate di questo paese... Non sarà più trascurato.

"Insieme, stiamo mettendo questa città e il nostro club su una traiettoria verso la grandezza", ha detto il club, attualmente undicesimo in Championship, la seconda divisione inglese, ma ci sono grandi speranze di ottenere una promozione in massima divisione dopo i soldi infiltrati dal nuovo proprietario del club, la leggenda del football americano Tomb Brady.

Il nuovo stadio avrà anche un tetto retrattile e un campo mobile che permetterà la celebrazione delle partite NFL e di rugby, oltre a essere utilizzato per concerti. Lo stadio è stato rivelato in un video con Brady, l'attore Paul Anderson dei Peaky Blinders e la stella del Real Madrid Jude Bellingham, prodotto dell'accademia del club.

Il Birmingham City ha giocato l'ultima volta in Premier League nel 2011, 2008 e 2006, durando solo un anno nella massima serie. L'anno scorso sono stati promossi dalla League One, terza divisione.