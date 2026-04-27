Il nuovo stadio dell'Inter Miami portò sfortuna: ancora senza vittorie dopo tre partite

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L'Inter Miami di Leo Messi ha inaugurato un nuovo stadio all'inizio di questo mese, il 4 aprile. Chiamato Nu Stadium, questo nuovo stadio sostituisce il Chase Stadium con una capienza maggiore, 26.700 posti, ed è strategicamente situato vicino all'aeroporto internazionale di Miami. Tuttavia, sembra che l'Inter Miami stia mettendo tempo per abituarsi alla nuova casa, dato che non ha ancora vinto una partita dopo tre partite.

Da quando lo stadio ha aperto per la prima volta il 4 aprile, l'Inter Miami ha avuto tre pareggi, 2-2 contro Austin, 2-2 contro New York Red Bulls e 1-1 contro New England. Hanno avuto più fortuna come ospiti, vincendo New York City 3-2, Colorado 3-2 e Real Salt Lake 2-0 nell'ultimo mese.

La prossima partita dell'Inter Miami nella loro nuova casa sarà sabato prossimo 2 maggio, un derby contro l'Orlando City. Questo inizio di stagione altalenante ha portato l'Inter Miami al secondo posto nella Eastern Conference della MLS, vincendo 19 dei primi 30 punti.