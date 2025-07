Il nuovo Tera Raid a 7 stelle in Pokémon Scarlatto e Violetto ci porterà a catturare i "Tesori della Rovina" da Paldea

HQ

E un altro Pokémon Presents nei libri. Anche se per fortuna i progetti televisivi sembrano aver salvato la situazione (come quel progetto con Aardman o Pokémon Concierge) la verità è che i fan non possono più scusare The Pokémon Company per la mancanza di annunci su un nuovo capitolo principale del franchise, o un remake di classici delle generazioni precedenti, come Nero/Bianco.

Invece, abbiamo avuto altre notizie sull'imminente Leggende Pokémon: Z-A, oltre a un nuovo tentativo di potenziare i giocatori in Pokémon Scarlatto e Violetto, grazie a un nuovo evento speciale di caccia al tesoro: Cattura i Tesori della Rovina.

Se hai completato la storia della nona generazione a Paldea, probabilmente hai visto indizi su di loro. Questi quattro Pokémon (sono davvero Pokémon?) sono confinati in quattro diversi punti della mappa che sono molto difficili da raggiungere e i cui sigilli possono essere rotti solo rimuovendo i paletti sparsi anche su vaste aree della mappa del gioco, rendendo questi quattro alcune delle creature più sfuggenti della nona generazione.

L'evento Raid Teracristal si terrà in quattro volte, a partire da domani, 23 luglio, con il primo Raid Teracristal Wo-Chien, seguito dal Chien-Pao, Tieng-Lu e Chi-Yu Raid Teracristal, fino al 14 settembre.

Quindi, se ne manca ancora qualcuno e desideri la migliore versione possibile (o anche la versione cromatica, anche se potrebbero volerci centinaia di tentativi per ottenerla), accedi al gioco da domani per iniziare a catturarli. Dai un'occhiata agli orari qui sotto.