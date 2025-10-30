Il nuovo trailer di Stranger Things trapelato da Netflix

HQ

Più tardi oggi, daremo un nuovo sguardo a Stranger Things: Season 5 tramite un altro trailer di Netflix. Durante la notte, quel trailer è trapelato online e, sebbene sia stato sui social di Netflix solo per un breve periodo di tempo, i fan impazienti lo hanno rapidamente acquistato e hanno iniziato a ripubblicarlo.

Avremo una versione di alta qualità disponibile quando Netflix rilascerà ufficialmente il trailer, ma per ora stiamo principalmente spiando i dettagli dalle clip pubblicate online dai fan. Abbiamo inserito un link qui sotto per farti dare un'occhiata, ma tieni presente che potrebbe essere rimosso da Netflix nel momento in cui stai leggendo questo articolo. Inoltre, anche se è ancora attivo, la risoluzione non è eccezionale, quindi tienilo a mente anche tu.

In ogni caso, iniziamo con Mike e Undici che guardano quello che sembra un Hawkins in quarantena, sperando che possano uscire. Naturalmente, hanno in programma di sconfiggere Vecna e invertire la fine della stagione 4 che sembra aver sconvolto l'intera Hawkins (capito?). Abbiamo una buona dose di azione prima di vedere Vecna riapparire, afferrare Will Byers con i suoi poteri telecinetici e dire che ha bisogno del suo aiuto un'ultima volta.

Scopriremo cosa significa quando Stranger Things: Season 5 andrà in onda il 26 novembre.